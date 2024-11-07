الرياضة - 09:56 - رئيس إستونيا: مصر شريك رئيس لأوروبا من أجل نشر السلام في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - قال الرئيس الأستوني، ألار كاريس، مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، إن مصر شريك أساسي لأوروبا وتلعب دورا رئيسيا وحيويا كوسيط للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد كاريس، عبر حسابه على منصة X، أنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصول المساعدات الإنسانية في غزة، مضيفا أنه ناقش أيضا خلال اجتماعه مع الرئيس السيسي، معالجة الهجرة غير الشرعية، وفرص التعاون الاقتصادي.

الرئيس الأستوني عن شراكة مصر بالاتحاد الأوروبي

وسبق وأكد رئيس أستونيا ألار كاريس، أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، توفر إطارًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي، وتدعم إستونيا، بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، هذه الشراكة بشكل كامل وترى فيها وسيلة لتحقيق فوائد اقتصادية وأمنية مشتركة مع مصر، مشيرا إلى إمكانية أن تستفيد البلدين من موارد وأطر الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وذلك من خلال حشد الجهود والتعاون في قطاعات مثل التجارة والأمن والرقمنة.

كما أكد أن العمل سويا بين أستونيا ومصر في هذا الإطار يمكن أن يؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات المدعومة من الاتحاد الأوروبي وتعزيز المشروعات التعاونية، مؤكدا أن العلاقات مع مصر دخلت مرحلة جديدة بهذه الزيارة التاريخية باعتبارها أول زيارة لرئيس أستونيا منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن زيارته لمصر تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.