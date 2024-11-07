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عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - أعلن دينو توبمولر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت عن تشكيل فريقه لمواجهة سلافيا براج التشيكي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب "دويتشه بانك بارك".


ويقود المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فرانكفورت التشكيل الأساسي للفريق الألماني أمام سلافيا براج.

تشكيل فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

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موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج 

 تنطلق مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وسلافيا براج

تذاع مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتمكن آينتراخت فرانكفورت من تحقيق الفوز في مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، من أصل 3 مباريات، ويمتلك حاليًا 7 نقاط في المركز السادس بترتيب البطولة، بينما يمتلك سلافيا براج 4 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب البطولة، بعد أن فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مواجهة وحيدة.

موقف عمر مرموش، تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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