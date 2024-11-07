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أبرزهم كهربا ورضا سليم، بدلاء الأهلي أمام زد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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أبرزهم كهربا ورضا سليم، بدلاء الأهلي أمام زد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزهم كهربا ورضا سليم، بدلاء الأهلي أمام زد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - أعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن تشكيل فريقه أمام نظيره زد إف سي في المباراة المقرر لها أن تجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام زد كل من: يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق

تشكيل الأهلي أمام زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - إمام عاشور - طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

 

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حكام مباراة الأهلي ضد زد 

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قائمة النادي الأهلي أمام زد 

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو  - وسام أبو علي - محمود كهربا.

فيما استبعد كولر كلًّا من:  
حمزه علاء -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول - مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس - محمد عبد الله - سمير محمد.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
 

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم الخميس بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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