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في ذكرى رحيله، أبرز معلومات عن الفريق مرتجي رئيس الأهلي السابق - أخبار كلمتك

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في ذكرى رحيله، أبرز معلومات عن الفريق مرتجي رئيس الأهلي السابق - أخبار كلمتك

في ذكرى رحيله، أبرز معلومات عن الفريق مرتجي رئيس الأهلي السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - تحل اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، ذكرى وفاة الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي الأهلي السابق وأحد جنرالات المؤسسة العسكرية المصرية.

 

أبرز معلومات عن الفريق عبد المحسن مرتجي

 

وُلد الفريق مرتجي في الخامس من مايو عام 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1937.

ويعد الفريق مرتجي هو والد المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق الحالي بمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب. 

وتولى مرتجي رئاسة النادي الأهلي على فترتين كانت الأولى من 1965 إلى 1967، والتي كانت بتكليف رسمي من الرئيس جمال عبد الناصر وقرار من المشير عبد الحكيم عامر.

أما الفترة الثانية من 8 نوفمبر 1972، حتى 12 ديسمبر 1980 كانت بالانتخاب وهي الفترة التي شهدت تحقيق نجاحات وطفرات عدة على جميع المستويات، حيث نجح الأحمر خلال عهده في الفوز ببطولة الدوري الممتاز 5 مرات ولقب كأس مصر 3 مرات.

ولقب مرتجي برجل الحرب وكرة القدم ثم تدرج حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد وتولى رئاسة هيئة تدريب الجيش، كما تولي الفريق أول مرتجى قيادة القوات العربية باليمن في الفترة من عام 1963 لـ 1965.

وحصل الفريق مرتجي على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في أبريل من عام 1964 ثم تولّى قيادة القوات البرية، قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن في عام 1966 كما كان قائدًا للجبهة الشرقية وجبهة سيناء وقائدًا للقوات البرية في حرب عام 1967.

وفارق الفريق أول مرتجي الحياة يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2013، عن عمر ناهز 97 عامًا بعد مسيرة طويلة من النجاحات على المستوى العسكري والإداري مع النادي الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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