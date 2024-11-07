الدوري المصري، تعادل سلبي بين الاتحاد وحرس الحدود بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:51 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجري على استاد الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

دخل فريق الاتحاد السكندري لقاء اليوم أمام الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، فيما يدخل حرس الحدود لقاء اليوم بحثًا عن أولى النقاط بعد الخسارة أمام سموحة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية في افتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - عبدالله بكري - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - هشام عادل بلحة.

خط الهجوم: بنجمين بواتينج - إيمانويل أبياه - فادي فريد.

تشكيل حرس الحدود في مواجهة الاتحاد

فيما ضم تشكيل حرس الحدود بقيادة مديره الفني محمد يوسف كل من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود أوكا - إسلام أبو سليمة - محمد الدغيمي - محمد مصطفى.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إيزي إيميكا - كواسي إسوو.

خط الهجوم: تريسور - محمود ممدوح - فوزي الحناوي.

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