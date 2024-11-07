شاهد، ستاد غزل المحلة بعد عملية التطوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - شهد ستاد غزل المحلة عملية تطوير شاملة لكافة المنشأت الخاصة بالملعب لاستقبال مباريات زعيم الفلاحين في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وحرصت شركة غزل المحلة لكرة القدم علي تطوير ستاد غزل المحلة تطويرا كليا شمل الآتي:

١- تغيير أرضية الملعب بشكل كامل بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

٢- انشاء منظومات جديدة للري والصرف وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية.

٣- رفع الكفاءة الانشائية للمدرجات الأمامية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة وفتحها للجمهور بعد إغلاقها لأكثر من ٤ سنوات.

٤- تركيب مقاعد للجماهير بكامل سعة الاستاد.

٥- تطوير صالات الجيم ودعمها بأحدث الأجهزة الرياضية.

٦- تطوير قاعات المؤتمر الصحفي ومداخل الفريق الضيف.

٧- تطوير المقصورة الرئيسية وتجهيز مكان مكان مخصص لكبار الزوار.

٨- تجهيز استراحة جديدة لكبار الزوار.

٩-تطوير مداخل الجماهير للاستاد.

١٠- تطوير أنظمة الإضاءة للاستاد

١١- تطوير الإذاعة الداخلية للاستاد.

١٢- تركيب شاشة عرض عملاقة بعرض ١٢ متر وارتفاع ٨ أمتار.

١٣- تجهيز مقر جديد لإقامة الفرق الرياضية مجهز على أعلى مستوى.

١٤- تطوير غرف اللاعبين ودعمها بغرف ساونا وجاكوزي وغرف استشفاء.

وعلى الجانب الآخر فشهدت الملاعب الفرعية لاستاد غزل المحلة تطويرًا مماثلًا

١- تم تطوير أرضية الملاعب لاستقبال مباريات قطاع الناشئين وتدريبات الفريق الأول

٢- رفع كفاءة المدرجات

٣- انشاء أنظمة إنارة بملعب الساعة لأول مرة واتاحة التدريب ليلًا لفرق البراعم والأكاديميات.

٤- رفع كفاءة الإضاءة بالملاعب الفرعية.

٥- تجهيز غرف لخدمات الملاعب.

٦- تطوير صالة الجيم.

تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لملاقاة فريق طلائع الجيش في المباراة التي تقام الان على ستاد المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

ويأمل نادي غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام طلائع الجيش لتعويض التعادل السلبي في المباراة الأولي أمام الإسماعيلي، كما يتسلح المحلة أمام الطلائع، بعامل الأرض والجمهور ويرجع ذلك لاستضافة ملعب زعيم الفلاحين أحداث المباراة.

وعلى الجانب الآخر تسعى كتيبة عبد الحميد بسيوني للعودة إلى مسار الانتصارات من خلال مباراة المحلة، حيث يدخل الفريق العسكري المباراة وهو ينظر إلى الثلاث نقاط خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المصري بثنائية.

حكام مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

موعد مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

ويواجه نادي غزل المحلة نظيره طلائع الجيش فى الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في الجولة الثانية للدوري المصري.

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