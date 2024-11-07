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الرياضة - 03:51 - استقرار سعر الذهب والدولار الآن في مصر «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:51 - استقرار سعر الذهب والدولار الآن في مصر «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:51 - استقرار سعر الذهب والدولار الآن في مصر «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:51 مساءً - أسعار الذهب والدولار.. استقر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وذلك تزامنا مع استقرار سعر الدولار في كافة البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 22 نحو 3954.75 جنيه للبيع، و 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21، وصل نحو 3775 جنيها للبيع، و 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 3235.75 جنيه للبيع، و 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 14 نحو 2516.75 جنيه للبيع، و 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 12 نحو 2157.25 جنيه للبيع، و 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب اليوم في مصر عيار 9 نحو 1617.75 جنيه للبيع، و 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأصبح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 30200 جنيها للبيع، و 30080 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2661.49 دولار للبيع، و 2661.22 دولارا للشراء.

الذهب والدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.17 جنيه للشراء، و 49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.21 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.24 جنيه للشراء، 48.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 48.24 جنيه للشراء، 48.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.27 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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