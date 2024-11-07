عبد الوكيل يشهد أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي النصر الرياضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - شهد منذ الصباح الباكر الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي النصر الرياضى، وقد كان في استقباله أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس النادي وحسن إسماعيل أمين الصندوق.

الجمعية العمومية العادية لنادي النصر

بدأ التسجيل بكشوف التوقيع صباح اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 والتي تتم بإشراف قضائي، ومن اللجنة العليا برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة وباقي أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية والتى تتم طبقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لمناقشة جدول الأعمال واستكمال المناصب الشاغرة (رئيس مجلس إدارة، وعضو مجلس إدارة).

من جانبه أكد عبد الوكيل أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعة دورية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللذين يقدمان كل الدعم لشباب القاهرة بكافة هيئاتها الشبابية والرياضية.

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