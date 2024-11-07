الرياضة - 12:36 - سحب وأمطار.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - طقس الساعات المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة لـ اليوم الخميس 7 نوفمبر، موضحة الظواهر الجوية الموجودة بمختلف محافظات ومدن الجمهورية.

تحديث حالة الطقس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تحديث لحالة الطقس المصورة بالأقمار الصناعية، والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على عدة مناطق من السواحل الشمالية الغربية «مطروح».

أمطار على السواحل الشمالية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، امتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أن باقي الأنحاء تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

حالة البحر المتوسط اليوم

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر اليوم

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر

- درجات الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 27، الصغرى 19 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في 6 أكتوبر العظمى 27، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في بنها العظمى 27، الصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في دمنهور العظمى 26، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في وادى النطرون العظمى 28، الصغرى 16 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في كفر الشيخ العظمى 26، الصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في المنصورة العظمى 27، الصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الزقازيق العظمى 27، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في شبين الكوم العظمى 26، الصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في طنطا العظمى 26، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في دمياط العظمى 25، الصغرى 19 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في بورسعيد العظمى 25، الصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية العظمى 28، الصغرى 16 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في السويس العظمى 28، الصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في العريش العظمى 26، الصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في رفح العظمى 25، الصغرى 14 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في رأس سدر العظمى 28، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في نخل العظمى 27، الصغرى 12 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في كاترين العظمى 20، الصغرى 10 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الطور العظمى 28، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في طابا العظمى 27، الصغرى 19 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 26، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في العلمين العظمى 24، الصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في مطروح العظمى 22، الصغرى 19 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في السلوم العظمى 22، الصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في سيوة العظمى 24، الصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في رأس غارب العظمى 30، الصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الغردقة العظمى 31، الصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في سفاجا العظمى 31، الصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في مرسى علم العظمى 29، الصغرى 19 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في شلاتين العظمى 30، الصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في حلايب العظمى 28، الصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في أبورماد العظمى 29، الصغرى 20 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في رأس حدربة العظمى 27، الصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الفيوم العظمى 27، الصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في بني سويف العظمى 28، الصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في المنيا العظمى العظمى 28، الصغرى 14 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في أسيوط العظمى العظمى 28، الصغرى 14 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في سوهاج العظمى 29، الصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في قنا العظمى 31، الصغرى 16 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الأقصر العظمى 31، الصغرى 16 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 30، الصغرى 17 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في الوادي الجديد العظمى 29 درجة، الصغرى 16 درجة.

- درجات الحرارة اليوم في أبو سمبل العظمى 29، الصغرى 17 درجة.