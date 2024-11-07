عودة ثنائي محترف، قائمة منتخب الإمارات لمواجهتي قيرغيزستان وقطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:30 مساءً - أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض لخوض مباراتي قيرغيزستان وقطر في الجولتين الخامسة والسادسة بالمرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة عودة حارس المرمى عدلي محمد لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي بعد غيابه عن المعسكر الأخير.

وعاد أيضًا جونيور ندياي مهاجم مونبيليه الفرنسي للقائمة بعدما خرج من حسابات بينتو في المعسكر الماضي.

قائمة منتخب الإمارات لمواجهتي قيرغيزستان وقطر

حراسة المرمى: خالد عيسى – حمد المقبالي – علي خصيف – عدلي محمد.

خط الدفاع: محمد العطاس – خالد الهاشمي – كوامي كويدو – خليفة الحمادي – زايد سلطان – خالد الظنحاني – فارس خليل – عبد الله إدريس.

خط الوسط: ماجد راشد – يحيى نادر – ماكانزي هانت – محمد عباس – طحنون الزعابي – عصام فايز – ماركوس ميلوني – يحيى الغساني – حارب عبد الله – علي صالح – فابيو دي ليما – فهد بدر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – جونيور نيداي – كايو كانيدو.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد فوز وحيد وتعادل وهزيمتين في مشوار الجولات الأربع الماضية.

ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى منتخب إيران برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن أوزبكستان ثم منتخبا الإمارات وقطر برصيد 4 نقاط ومنتخب قيرغيزستان برصيد 3 نقاط ثم منتخب كوريا الشمالية برصيد نقطتين.



ويطمع المنتخب الإماراتي في التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة عام 1990.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.