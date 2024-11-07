مدرب آرسنال يهاجم الحكام بسبب ركلة جزاء أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه بهدف نظيف أمام إنتر ميلان الإيطالي، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

انتقادات قوية للحكم

وقال أرتيتا: "من الصعب للغاية تقبل هذه الخسارة"، بعد أن تم احتساب ركلة جزاء على فريقه، وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة قبل نهاية الشوط الأول بعدما نال إنتر ميلان ركلة جزاء، عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بمهدي طارمي قبل أن تصطدم بذراع ميكيل ميرينو ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بنجاح هاكان تشالهان أوجلو.

وكان الحكم رفض احتساب ركلة جزاء لميرينو في وقت سابق من المباراة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، عندما ظهر أنه تعرض للكمة في الرأس من قبل يان سومير، حارس إنتر ميلان، في إحدى الكرات العرضية المشتركة.

وعلق أرتيتا على ركلة الجزاء التي احتسبت على ميرينو، وقال: "حسنًا، أنا لا أفهم، إنه مجرد رد فعل طبيعي. لا توجد خطورة على الإطلاق، لا يمكن أن يكون لديك رد فعل أفضل لأن الكرة قريبة للغاية".



وتابع: "لكن حسنًا، قرروا احتسابها ركلة جزاء. ولكن إذا كانت هذه ركلة جزاء، فإن لميكيل ميرينو ركلة جزاء، عندما تلقى لكمة في الرأس، إنها ركلة جزاء بنسبة ألف في المئة. وهذه هي الهوامش في المباراة التي يصعب للغاية تقبلها".



وكانت ركلة الجزاء التي سجلها تشلهان أوجلو، أول هدف يسكن مرمى آرسنال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وشعر أرتيتا بأن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من المباراة التي قال عنها: "إنها أفضل مباراة لعبناها في الأعوام الأخيرة" بأوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.