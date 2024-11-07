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الرياضة - 08:13 - قبل ما تتحرك من بيتك.. خريطة الزحام المروري على طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:13 - قبل ما تتحرك من بيتك.. خريطة الزحام المروري على طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:13 - قبل ما تتحرك من بيتك.. خريطة الزحام المروري على طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:13 صباحاً - شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

وظهرت كثافات بحركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.

ازدحام مروري

كما تباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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