الرياضة - 12:10 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 نحو 3775 جنيها للبيع و3760 للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4314.25 جنيها للبيع و4297.25 جنيها للشراء.

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سعر الذهب جرام 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3954.75 جنيه للبيع، و3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3775 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2516.75 جنيه للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2157.25 جنيه للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس في الأسواق نحو 1617.75 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30200 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2661.94 دولار للبيع، و2660.95 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4314.25 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3954.75 جنيه 3939 جنيهًا عيار 21 3775 جنيهًا 3760 جنيهًا عيار 18 3235.75 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2516.75 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2157.25 جنيه 2148.5 جنيه عيار 9 1617.75 جنيه 1611.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 30200 جنيهًا 30080 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2661.94 دولار 2660.95 دولار