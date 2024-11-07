الرياضة - 12:10 - مائل للبرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

الطقس غدا

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس اليوم ، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، محذرة من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

الظواهر الجوية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

وأضافت الهيئة بشأن حالة الطقس اليوم في مصر، بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح، وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة أن رياح معتدلة تنشط على أغلب أنحاء البلاد بسرعة تتراوح من 30 لـ 36 كم/ ساعة، مما يزيد الإحساس المواطنين ببرودة الأجواء، لذلك نوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 18 العاصمة الإدارية 27 17 6 أكتوبر 27 17 بنها 26 18 دمنهور 25 17 وادي النطرون 26 16 كفر الشيخ 24 17 المنصورة 25 17 الزقازيق 25 17 شبين الكوم 25 17 طنطا 25 17 دمياط 24 18 بورسعيد 25 19 الإسماعيلية 26 16 السويس 26 16 العريش 24 15 رفح 24 14 رأس سدر 26 18 نخل 24 10 كاترين 19 07 الطور 27 17 طابا 24 18 شرم الشيخ 29 21 الإسكندرية 25 20 العلمين 24 19 مطروح 24 18 السلوم 22 13 سيوة 23 14 رأس غارب 30 19 الغردقة 30 18 سفاجا 30 17 مرسى علم 29 17 شلاتين 29 20 حلايب 27 22 أبو رماد 28 20 رأس حدربة 27 22 الفيوم 26 14 بني سويف 26 13 المنيا 27 14 أسيوط 27 14 سوهاج 28 15 قنا 29 16 الأقصر 29 15 أسوان 30 16 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 29 18

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