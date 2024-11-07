دوري أبطال أوروبا، ليفاندوفسكي يقود برشلون لاكتساح النجم الأحمر بخماسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة فريق النجم الأحمر الصربي أمام ضيفه برشلونة بخماسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ريد ستار ستاديوم، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 13 عن طريق إينييجو مارتينيز، ثم تعادل سيلاس كاتومبا للنجم الأحمر في الدقيقة 27 ثم أعاد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة بهدف ثان في الدقيقة 43.

وانتفض برشلونة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف أخرى عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 ورافينها في الدقيقة 55 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 77 لتصبح النتيجة 5-1 لصالح برشلونة.

ثم عاد النجم الأحمر لتضييق الفارق إحراز هدفه الثاني عن طريق ميلسون في الدقيقة 83.

النجم الأحمر الصربي، كلمتك

أعلن المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمباراته أمام نادي سرفينا زفيزدا الصربي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

تشكيل برشلونة أمام النجم الأحمر

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: كوندي، كوبارسي، إنييجو مارتينيز وجيرارد مارتن.

الوسط: كاسادو، دي يونج، لامين يامال، بيدري ورافينيا.

الهجوم: ليفاندوفسكي.

تشكيل النجم الأحمر أمام برشلونة

وبدأ فريق النجم الأحمر مباراته أمام برشلونة بتشكيل مكون من:

ماركو ليليتش - يونج وو سيول - أوروس سباييتش - ناصر دجيجا - ميلان روديتش - جيولور كانجا - تيمي ماكس - رادي كرونيتش - سيلاس كاتومبا - أندريا ماكسيموفيتش - شريف ندياي.

برشلونة يفوز على بايرن ميونيخ

كان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سجل الفريق الكتالوني أربعة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

في المقابل، يدخل النجم الأحمر المباراة بعد هزيمة قاسية أمام موناكو الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب "لويس الثاني".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.