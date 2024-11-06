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أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد أمام ميلان: نشعر بالانكسار - أخبار كلمتك

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أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد أمام ميلان: نشعر بالانكسار - أخبار كلمتك

أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد أمام ميلان: نشعر بالانكسار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، استياءه من الخسارة أمام ميلان 3-1، في سانتياجو برنابيو، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 4 بمرحلة الدوري، في دوري أبطال أوروبا.

 

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعد خسارة ريال مدريد  أمام ميلان: "علينا أن نشعر بالقلق".

وتابع: "الواقع هو ما نراه في الملعب، وينقصنا شيء ويجب إصلاحه، الفريق لم يقدم أداء جيدا في المباريات الماضية".


وأضاف: "استقبلنا 9 أهداف في 3 مباريات وهذا عدد كبير جدا لفريق يبني قوته على الصلابة الدفاعية".

وكشف: "من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالانكسار، وكذلك أنا، ستكون ليلة طويلة ومن الجيد أن تكون كذلك".

وأوضح: "لا ندافع جيدا لأننا لسنا متماسكين أو منظمين في الملعب،  تلقينا العديد من الأهداف بسبب نقص الصلابة وعدم الترتيب".

واختتم قائلا: "المشكلة النفسية ليست فردية بل جماعية، نفسيا لسنا في حالة جيدة، يجب أن نقاتل، ننهض ونعمل بجد، علينا التركيز على تحسين مستوانا لأننا لم نقدم النسخة الجيدة منا، ويجب استعادتها".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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