أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد أمام ميلان: نشعر بالانكسار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، استياءه من الخسارة أمام ميلان 3-1، في سانتياجو برنابيو، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 4 بمرحلة الدوري، في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعد خسارة ريال مدريد أمام ميلان: "علينا أن نشعر بالقلق".

وتابع: "الواقع هو ما نراه في الملعب، وينقصنا شيء ويجب إصلاحه، الفريق لم يقدم أداء جيدا في المباريات الماضية".



وأضاف: "استقبلنا 9 أهداف في 3 مباريات وهذا عدد كبير جدا لفريق يبني قوته على الصلابة الدفاعية".

وكشف: "من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالانكسار، وكذلك أنا، ستكون ليلة طويلة ومن الجيد أن تكون كذلك".

وأوضح: "لا ندافع جيدا لأننا لسنا متماسكين أو منظمين في الملعب، تلقينا العديد من الأهداف بسبب نقص الصلابة وعدم الترتيب".

واختتم قائلا: "المشكلة النفسية ليست فردية بل جماعية، نفسيا لسنا في حالة جيدة، يجب أن نقاتل، ننهض ونعمل بجد، علينا التركيز على تحسين مستوانا لأننا لم نقدم النسخة الجيدة منا، ويجب استعادتها".

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