الرياضة - 10:16 - مصطفى بكري: الديمقراطيون شركاء في حرب الإبادة بغزة ولبنان.. والهزيمة تليق بهاريس وبايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - علق الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة الأسبوع، على فوز دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهزيمة الديمقراطية كاملا هاريس.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على »إكس»: إن الهزيمة تليق بكامالا هاريس وبايدن والحزب الديمقراطي، الذين كانوا شركاء في حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وأضاف: «ترامب لا يختلف في مواقفه من القضية الفلسطينية عن الديمقراطيين، ولكن روح الانتقام من هؤلاء المتواطئين تتجلي.. التحية لأرواح الشهداء وللمقاومة وللشعب العربي في فلسطين ولبنان.. وما النصر إلا من عند الله، طال الزمن أم قصر سننتصر».