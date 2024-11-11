الرياضة - 09:10 - «القمة العربية الإسلامية»: ندعم بشدة جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:10 مساءً - أكدت القمة العربية الإسلامية في بيانها الختامي، مساء اليوم الاثنين، على الدعم الكامل للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وحمّلت القمة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان قد تم التوصل إليها من قبل المفاوضين.

أهداف القمة العربية

وتهدف القمة العربية الإسلامية إلى:

- متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة.

- مواصلة جهود وقف إطلاق النار.

- تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

- مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

مطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بـ:

- إلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية.

- حظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.