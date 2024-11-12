الرياضة - 09:50 - معروف بعدائه للصين.. ترامب يختار مايك والتر مستشارا للأمن القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:50 صباحاً - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، «دونالد ترامب»، عضو مجلس النواب الجمهوري، «مايك والتر»، المعروف بالدبلوماسي المحارب، مستشارا له للأمن القومي، المعروف بعدائه للصين، وفقا لما أعلنته وكالة «رويترز».

وفي حال تعيين مايك والتر في منصب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، من المحتمل أنه سيدير العديد من الملفات الأمنية والأزمات، بما فيها النزاع في أوكرانيا وحروب إسرائيل في الشرق الأوسط ضد «حماس» و«حزب الله».

ويعتبر منصب مستشار الأمن القومي مؤثر للغاية، ويعينه الرئيس ولا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ للموافقة عليه، وذلك بالتنسيق مع جميع وكالات الأمن القومي العليا، وهو مكلف بإطلاع الرئيس وتنفيذ سياساته.

وسيتحل مايك والتر دور هام خلال الفترة المقبلة للعمل علي الصراعات الدولية المتشابكة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يحاول ترامب منع المزيد من التصعيد في الخارج من خلال بناء الردع ضد المنافسين الأجانب مع تفضيل سياسات التعامل مع حلفاء الولايات المتحدة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

مايك والتر وترامب

جدير بالذكر أن مايك والتر مؤيدا لترامب منذ فترة طويلة، حيث أنه من مؤيدي الدعوى القضائية بشأن الانتهاكات المزعومة في أثناء انتخابات الرئاسة عام 2020، والتي رفضتها المحكمة العليا.

وصوت مايك والتر ضد تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكابيتول من قبل أنصار «ترامب» يوم 6 يناير 2021، وكذلك أيد الرئيس الأمريكي في أثناء الانتخابات التمهيدية الحزبية للجمهوريين هذا العام.

معلومات عن «مايك والتر»

-ولد والتز في بوينتون بيتش، بمقاطعة بالم بيتش، في فلوريدا، 31 يناير سنة 1974.

- عضو الكونغرس ومستشار البنتاجون

-ضابط من القوات الخاصة الأمريكية

-مستشار سياسي سابق للبيت الأبيض

-أول جندي من القوات الخاصة الأمريكية يُنتخب لعضوية الكونجرس.

-شارك والتر في العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان

- معروف كأحد الصقور داخل الحزب الجمهوري في ما يتعلق بالسياسات تجاه الصين

- صرحمايك والتر في عام 2021 بأن الولايات المتحدة في حالة حرب باردة مع الحزب الشيوعي الصيني

-تخرج والتز بامتياز من معهد فيرجينيا العسكري

-خدم أكثر من 26 عاما في الجيش، وبعد تكليفه برتبة ملازم في الجيش

- تخرج من مدرسة رينجر، وتم اختياره ليكون من القوات الخاصة

-يخدم في جميع أنحاء العالم كضابط في القوات الخاصة في أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا.

-عمل والتر في البنتاجون مديرا لسياسة الدفاع لوزيري الدفاع دونالد رامسفيلد وروبرت جيتس

-كما عمل في البيت الأبيض مستشارا لمكافحة الإرهاب لنائب الرئيس.

وينضم «والتر» إلى النائبة عن نيويورك، «إليز ستيفانيك»، بصفتها ثاني جمهوري في مجلس النواب يختاره ترامب لمنصب في إدارته الجديدة، واختار ترامب ستيفانيك للعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.