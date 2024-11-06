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الرياضة - 10:16 - بعد فوزه برئاسة أمريكا.. ترامب يقبل زوجته ميلانيا على المنصة ويصفها بالسيدة الأولى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - بعد فوزه برئاسة أمريكا.. ترامب يقبل زوجته ميلانيا على المنصة ويصفها بالسيدة الأولى - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - بعد فوزه برئاسة أمريكا.. ترامب يقبل زوجته ميلانيا على المنصة ويصفها بالسيدة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - وجه دونالد ترامب، الشكر لزوجته ميلانيا ترامب، بعد إعلانه فوزه بـالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 واصفا إياها بالسيدة الأولى.

وأضاف ترامب، أن زوجته لديها أفضل الكتب مبيعا بالبلاد، لقد قامت بعمل رائع لمساعدة الناس، متابعا «أود أن أشكر عائلتي كلها وأولادي، أولادي الرائعين».

وقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زوجته ميلانيا السيدة الأولى على المنصة أثناء إلقائه خطاب الانتصار، وقال إنها كتبت أفضل الكتب مبيعا على الإطلاق، فى إشارة إلى مذكراتها الصادرة الشهر الماضي التي دافعت فيها عن حق النساء فى الإجهاض.

دونالد ترامب

وظهر ترامب بصحبة عائلته فى مؤتمر صحفى نائبه المنتخب جيه دى فانس وأسرته، كما وجه ترامب الشكر للسيناتور جيه دى فانس، نائب الرئيس المنتخب.

الانتخابات الأمريكية 2024

يذكر أن المرشح الجمهورى دونالد ترامب قد فاز فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 فى ولاية ويسكونسون بـ10 أصوات لتضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا.

وكان قد حصل ترامب على 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا 3 أصوات، وولاية بنسلفانيا 19 صوتليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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