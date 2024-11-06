الرياضة - 09:37 - «فوكس نيوز» تعلن فوز ترامب برئاسة أمريكا بعد حصوله على 277 صوتاً بالمجمع الانتخابي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - يترقب العالم عن كثب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، إذ أعلنت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، قبل قليل الأربعاء، فوز المرشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا، وبالتالي اقتحام البيت الأبيض فعليا.

وأعلنت وكالة «رويترز» للأنباء انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وفي وقت سابق، تم الإعلان بالفعل عن فوز المرشح الجمهوري في الولايات الرئيسية الأخرى والآن قلب الإعلان الموازين.

ترامب يتفوق على كامالا هاريس في عدد الأصوات

ووفقا لوسائل الإعلام فأن الرجل الذي يقف وراء هذا النصر، الملياردير إيلون ماسك، غرد على شبكة X بعد الإعلان: «المستقبل سيكون رائعا».

وأوضحت الشبكة الأمريكية فقد حصل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري على 267 صوتا، فيما حصلت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على 216 صوتا.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» إذا فاز هناك، فهذا يعني حصوله على الـ 270 اللازمة الناخبين وسيتم انتخابه رئيسا مرة أخرى.

انتخابات الرئاسة الأمريكية في بنسلفانيا

والجدير بالذكر أنه يوجد في ولاية بنسلفانيا 9 ملايين يحق لهم الانتخاب، وتمتلك بنسلفانيا 19 صوتًا من إجمالي 538 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، ولذلك فإن من يفوز بهذه الولاية يكون قد قطع شوطًا مهما في حصد المزيد من الأصوات الانتخابية والاقتراب من البيت الأبيض.