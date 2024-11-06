مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:16 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الأربعاء، 9 مباريات في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على رأسها لقاء برشلونة والنجم الأحمر، باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، آرسنال وإنتر ميلان، بايرن ميونخ وبنفيكا، بالإضافة إلى أستون فيلا وكلوب بروج.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كلوب بروج ضد أستون فيلا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد يونج بوزيز - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتوتجارت ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

سبارتا براج ضد بريست - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

بايرن ميونيخ ضد بنفيكا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

سيرفينا زافيزدا ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

فينورد ضد ريد بول سالزبورج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

إنتر ميلان ضد أرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم



1- ليفربول، 12 نقطة. ( 4 مباريات)

2- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

3- موناكو، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

4- بوروسيا دورتموند، 9 نقاط. ( 4 مباريات)

5- أستون فيلا، 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

6- مانشستر سيتي، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

7- بريست، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

8- إنتر ميلان، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

9- آرسنال، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

10- يوفنتوس، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

11- باير ليفركوزن، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

12- ليل، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

13- سيلتيك، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

14- دينامو زغرب، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

15- برشلونة، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

16- بنفيكا، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

17- ريال مدريد، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

18- ميلان، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

19- فينورد، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

20- أتالانتا، 5 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

21- آيندهوفن، 5 نقاط. ( 4 مباريات)

22- شتوتجارت، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

23- باريس سان جيرمان، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

24- سبارتا براج، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

25- بايرن ميونخ، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

26- جيرونا، 3 نقاط. ( 4 مباريات)

27- كلوب بروج، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

28- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

29- شاختار، نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

30- بولونيا، نقطة. ( 4 مباريات)

31- لايبزيج، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

32- شتروم جراتس، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

33- النجم الأحمر، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

34- سالزبورج، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

35- يونج بويز، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

36- سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

وشهد أمس الثلاثاء إقامة 9 مباريات في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، كان أبرزها لقاء ليفربول وباير ليفركوزن، ريال مدريد وميلان، مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة، إلى جانب يوفنتوس وليل.



ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على ليفركوزن بأربعة أهداف دون رد، وسقط ريال مدريد أمام ميلان بنتيجة 3/1، كما خسر مانشستر سيتي أمام لشبونة بنتيجة 4/1، وتعادل يوفنتوس مع ليل.

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1).

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