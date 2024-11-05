الرياضة - 07:42 - إخلاء مركزين للاقتراع مؤقتا في ولاية جورجيا الأمريكية بعد تهديدات بوجود قنابل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - قالت سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، إنه تم إخلاء مركزين للاقتراع مؤقتا صباح الثلاثاء بعد تهديدات كاذبة بوجود قنابل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وانطلقت منذ ساعات الانتخابات الأمريكية 2024، ويتنافس فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ورغم أن حوالى 82 مليون أمريكي، أدلوا بأصواتهم مبكرا سواء عن طريق الحضور شخصيا أو عبر البريد الإلكتروني، إلا أن لجان الاقتراع في الولايات المختلفة شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين أتوا في الصباح الباكر لاختيار مرشحهم المفضل.

واصطفت طوابير طويلة من الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم خارج الدائرة الانتخابية التي تقع في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا، والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وفى مكان آخر، في مكتب تسجيل الناخبين والانتخابات بمقاطعة جوينيت في لورانسفيل بولاية جورجيا، انتظر صف من الناس لتسليم بطاقات الاقتراع يدويًا في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.

ويبدو أن صدى الانتخابات الأمريكية تجاوز الحدود الجغرافية ووصل إلى جنوب الهند، ففي صورة تظهر مدى اهتمام العالم، نشرت شبكة «سى إن إن»، صورة لمصلين هندوس في جنوب الهند يصلون من أجل فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأوضحت الشبكة أن هاريس هي ابنة مهاجرين من الهند وجامايكا، حيث ولدت والدتها في ولاية تاميل نادو قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة للحصول على برنامج الدكتوراه، شاركت كامالا هاريس ذكريات الطفولة عن زيارة جدها في تشيناي وتحدثت عن كيفية تأثير تراثها الهندي على حياتها ومسيرتها المهنية.