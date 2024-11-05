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الزمالك يفوز على الجونة في دوري الجمهورية 2009 - أخبار كلمتك

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الزمالك يفوز على الجونة في دوري الجمهورية 2009 - أخبار كلمتك

الزمالك يفوز على الجونة في دوري الجمهورية 2009 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على الجونة بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح، وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة.

أحرز هدف الزمالك في الوقت الأصلي أدهم محمد، بينما في ركلات الترجيح سجل كل من، أحمد لملوم، ومحمد صبري، وأحمد صفوت، ومحمد أسامة.

سيطر لاعبو الزمالك على معظم فترات الشوط الأول، وأهدر الفريق أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الجونة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني،  تلقت شباك الزمالك هدفًا، قبل أن يستطيع الفريق العودة في اللقاء، وإحراز هدف التعادل عن طريق أدهم محمد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبعدها تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة.

وشهدت ركلات الترجيح تألق مالك عمرو حارس المرمى، حيث تصدي لركلتي ترجيح.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، حازم إمام ومنتصر الجدي مساعدين المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع.

يقود فريق 2009، سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد إخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسئولًا للمهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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