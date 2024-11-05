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أهلي 2009 يخسر أمام مودرن سبورت 2-1 في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

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أهلي 2009 يخسر أمام مودرن سبورت 2-1 في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2009 يخسر أمام مودرن سبورت 2-1 في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 أمام ضيفه مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح مودرن سبورت التسجيل أولًا، وتعادل الأهلي عن طريق سيف كريم، قبل أن يسجل الضيوف الهدف الثاني.

 

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2009 عند 15 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 3 مباريات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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