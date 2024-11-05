حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أول ظهور لـ إسلام الشاطر، منتخب الشباب يلتقي وديا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات إفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول ظهور لـ إسلام الشاطر، منتخب الشباب يلتقي وديا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات إفريقيا - أخبار كلمتك

أول ظهور لـ إسلام الشاطر، منتخب الشباب يلتقي وديا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:09 مساءً -  واصل منتخب الشباب تدريباته اليوم بملعب الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار معسكره المفتوح استعدادا للقاء تنزانيا وديا الأربعاء ضمن برنامج إعداده المضغوط لخوض دورة شمال أفريقيا من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.. ويشارك فى التصفيات الإفريقية منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وكان منتخب الشباب قد بدأ منذ أربعة أيام معسكره تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى واستمر فى التدريبات اليومية المقرر أن يختتمها الثلاثاء استعدادا لودية الأربعاء، وهى التجربة الأولى التى يخوضها المنتخب تحت قيادة ميكالى الذى تولى المهمة منذ أسابيع ولم يؤدى معه المنتخب سوي معسكر واحد قيل البدء فى المعسكر الجاري.

وشهد تدريبات اليوم الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب فى أول أيامه عقب إعلان تعيينه، وعقد ميكالي اجتماعا مغلقا مع الشاطر وجهازه المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم  للترتيب الفترة المقبلة والتى تعتبر كبير للمنتخب خاصة وأن تصفيات أفريقيا محطة مهمة فى بناء هذا الجيل.

 

كما شهد  التدريبات الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف المدير الفني والذى حرص على تحية ميكالى والإشادة به وبالشكل الرائع الذى بدا عليه  مع المنتخب الأوليمبي السابق وحصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق