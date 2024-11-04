الرياضة - 06:18 - الرئيس السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن تتبنى معايير الاستدامة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:18 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن تتبنى معايير الاستدامة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي، أن المنتدى الحضري العالمي يمثل منصة مثالية لتدشين حوار فعال حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع الحاضرين على أرض مصر وعاصمتها القاهرة التي تأسست قبل أكثر من ألف عام.

وقال الرئيس السيسي، إنه يجب حشد الجهود والإدارة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات وتركيز الجهود على إعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس السيسي أن: المعاناة اليومية التي تعيشها دول النزاعات تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء.

وأكد أن المنتدي الحضري العالمي يعقد في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروب لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وكل المناحي فيها، وهو ما يستدعى حشد الجهود لإحلال السلام وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة البناء والتنمية.

وتابع أن: مصر حققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والمصاعب.