الرياضة - 06:18 - 23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:18 مساءً - كشف البنك المركزي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة غير مسبوقة في الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس 2023/2024، ليسجل نحو 23.7 مليار دولار، منها 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس بالعام الجاري، مقابل 7.94 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2022 - 2023.

وأوضح البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بقيمة 31.5 مليار دولار منها 21 مليار خلال الفترة «يناير - مارس 2024، مقابل 18 مليار دولار، بدعم من بدء تمويل أعمال تطوير مشروع رأس الحكمة بنحو 15 مليار دولار من جانب دولة الإمارات.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الدول العربية

وأشارت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري إلى أن الدول العربية تصدرت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس 2023/2024، بقيمة 18.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار في الفترة نفسها بالعام المالي 2022 - 2023.

وأرجع البنك المركزي الفضل في زيادة صافي الاستثمارات العربية المباشرة لمصر خلال الفترة المحددة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 17.2 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، مقابل 1 مليار دولار بنفس الفترة من العام 2023.

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والقادمة من دولة «المغرب» ارتفعت بنحو 78.5 مليون دولار لتسجل 127 مليون دولار خلال الفترة المحددة، فيما تراجع صافي تدفقات المملكة العربية السعودية بنحو 1.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 364.2 مليون دولار، ومن البحرين بنحو 33.2 مليون إلى 184.1 مليون دولار، ثم قطر بنحو 31.9 مليون دولار لتحقق 305.6 مليون دولار.

صافي التدفقات الاستثمارية في مصر من المملكة المتحدة

وفي السياق، ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية للمملكة المتحدة بنحو 1 مليار دولار، وذلك محصلة لارتفاع تدفقاتها الاستثمارية الواردة بنحو 726.7 مليون دولار، وتراجع تدفقاتها الخارجة بنحو 242.0 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية

وعن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، أكد «المركزي المصري» أنها ارتفعت بنحو 290.5 مليون دولار، محصلة لارتفاع تدفقاتها الواردة بنحو 205.0 مليون دولار، وانخفاض تدفقاتها الاستثمارية الخارجة بنحو 85.5 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 840.5 مليون دولار.

ونوهت نشرة البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية لباقي دول العالم بنحو 321.8 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار.

وجاءت تلك الزيادة نتيجة لانخفاض التدفقات الخارجة لتلك الدول بنحو 385.2 مليون دولار بما يفوق الانخفاض الطفيف لتدفقاتها الاستثمارية الواردة الذي بلغ نحو 63.4 مليون دولار، وقد جاءت تايوان في مقدمة تلك الدول حيث ارتفع صافي تدفقاتها الاستثمارية بنحو 42.8 مليون دولار لتحقق 46.1 مليون دولار، تليها كوريا الجنوبية بزيادة 23.1 مليون دولار إلى 49.8 مليون دولار، ثم كندا بزيادة 15.5 مليون دولار 13.3 مليون دولار.

صافـي الـتـدفـقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي

إلى ذلك تراجع صافـي الـتـدفـقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي بنحو 586.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة لتحقق صافي تدفق للداخل نحو 755.1 مليون دولار.

وجاء هذا التراجع محصلة الانخفاض صافي التدفقات الاستثمارية لبعض الدول أهمها لوكسمبرج بنحو 620.5 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحـو 57.5 مليون دولار، تليها هولندا لانخفاض صافي تدفقاتها بنحو 329.9 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 282.5 مليون دولار، في حين ارتفعت صافى التدفقات لبعض الدول أهمها ايطاليا لتراجع صافي تدفقاتها للخارج بنحو 243.0 مليون دولار لتبلغ نحو 534.3 مليون دولار، وارتفعت صافي تدفقات السويد بنحو 106.3 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 115.0 مليون دولار.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات يشكل 72.4%

وشكل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الإمارات العربية المتحدة نحو 72.4% من إجمالي صافي تلك التدفقات، تليها المملكة المتحدة بنسبة 5.2% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5% والصين بنسبة 1.9%