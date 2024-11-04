الرياضة - 04:26 - «آخر تحديث».. سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:26 مساءً - ارتفع سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بـ ختام التعاملات في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24، بلغ اليوم في مصر نحو 4331.5 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم في مصر نحو 3970.5 جنيه للبيع، 3954.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، بلغ اليوم في مصر نحو 3790 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18، بلغ اليوم في مصر نحو 3248.5 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم في مصر نحو 30320 جنيها للبيع، 30200 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

- سعر أوقية الذهب، بلغ اليوم في مصر نحو 2745.13 دولار للبيع، 2744.86 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سعر الدولار في البنك المركزي، سجل اليوم في مصر نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل اليوم في مصر نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار في بنك مصر، سجل اليوم في مصر نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل اليوم في مصر نحو 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل اليوم في مصر نحو 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل اليوم في مصر نحو 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

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