نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:26 - «آخر تحديث».. سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:26 - «آخر تحديث».. سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - «آخر تحديث».. سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:26 مساءً - ارتفع سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بـ ختام التعاملات في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24، بلغ اليوم في مصر نحو 4331.5 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم في مصر نحو 3970.5 جنيه للبيع، 3954.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، بلغ اليوم في مصر نحو 3790 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18، بلغ اليوم في مصر نحو 3248.5 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم في مصر نحو 30320 جنيها للبيع، 30200 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

- سعر أوقية الذهب، بلغ اليوم في مصر نحو 2745.13 دولار للبيع، 2744.86 دولار للشراء.

الذهب والدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سعر الدولار في البنك المركزي، سجل اليوم في مصر نحو 48.94 جنيه للشراء، و49.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل اليوم في مصر نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار في بنك مصر، سجل اليوم في مصر نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل اليوم في مصر نحو 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل اليوم في مصر نحو 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل اليوم في مصر نحو 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وصل كام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

بعد ثناء صندوق النقد على مرونة الصرف.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

اقرأ أيضاً
مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الربع جنيه الذهب اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.. مفاجأة في عيار 21

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق