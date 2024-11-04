الرياضة - 11:59 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، ارتفاعا في سوق الصاغة، وزاد بقيمة 10 جنيهات في سعر الذهب عيار 21، الذي بلغ الآن نحو 3780 جنيها للبيع، و3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4320 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3780 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3240 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر بقيمة 30240 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2739 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين، بلغ نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين، بلغ نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، بلغ نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين، بلغ نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين، بلغ نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12 اليوم الاثنين، بلغ نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب عيار 9 اليوم الاثنين، بلغ نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، بلغ نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

- سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين، بلغ نحو 2739.08 دولار للبيع، 2738.81 دولار للشراء.