الرياضة - 11:43 - أسعار شقق جنة ودار وسكن مصر 2024.. قدم الآن عبر هذا الرابط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - شقق جنة ودار وسكن مصر 2024.. طرحت وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية جديدة لـ المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بـ مشروعات شقق «جنة، دار مصر، وسكن مصر».

شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق جنة ودار وسكن مصر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار شقق سكن مصر وجنة مصر ودار مصر

- تبدأ أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد من 881.178 ألف جنيه.

- تبدأ أسعار شقق جنة مصر بالطرح الجديد من 1.612.000 جنيه.

- تبدأ أسعار شقق دار مصر بالطرح الجديد من 1.127.100 جنيه.

موعد حجز شقق جنة ودار وسكن مصر 2024

بدأ حجز شقق جنة ودار وسكن مصر 2024 عبر موقع مسكن الإلكتروني يوم 27 أكتوبر 2024 الماضي، ويستمر التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة لمدة شهرين، وينتهي يوم 26 ديسمبر 2024 المقبل.

أماكن شقق سكن مصر ودار مصر وجنة 2024

وتوجد أماكن شقق سكن مصر وجنة ودار مصر 2024 في:

- العلمين الجديدة.

- أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- السادات.

- 6 أكتوبر.

- العاشر من رمضان.

- المنصورة الجديدة.

- بدر.

- العبور.

- المنيا الجديدة.

- القاهرة الجديدة.

- غرب قنا الجديدة.

- ناصر (غرب أسيوط).

- دمياط الجديدة.

- الشروق.

رابط حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر

ويكون حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر بالطرح الجديد عن طريق موقع «مسكن- محور الوحدات» من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات حجز شقق جنة مصر ودار مصر وسكن مصر

- يكون التسجيل علي موقع مسكن من خلال هذا الرابط، واختيار محور الوحدات.

- الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا واستيفاء جميع البيانات المذكورة أدناه، إن لم يكن سبق له التسجيل على بوابة مسكن مسبقًا.

- إدخال الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة.

- إدخال البريد الإلكتروني لصاحب الطلب، علما بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز.

- إدخال رقم المحمول

- كتابة محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي للمراسلات الرسمية.

- كتابة الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة «الاسم والرقم القومي».

- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة الخاص.

- إنشاء كلمة مرور، تأكيد كلمة المرور، كود التحقق، تأكيد كود التحقق.

- الضغط على تسجيل الحساب.

- سيجري إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليه لتفعيل الحساب.

- تأتي رسالة مفادها أنه تم تفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- يدخل المتقدم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى النظام.

- يستعرض المتقدم الوحدات بكل محور إسكاني، وكذا الموقع العام للوحدات المطروحة بكل مدينة، وعند الدخول إلى المشروع (الحي) يوجد رابط لتقديم طلب حجز جديد.

- يختار المتقدم البيانات التالية أو تعديلها: المدينة، المشروع، الطابق المراد الحجز به (أرضي - متكرر - أخير) وفقا للوحدات المطروحة بكل مشروع.

- تحميل مستندات التقديم: «الرقم القومي للزوج الزوجة، شهادات ميلاد الأولاد القصر»، ويتم تجميع المستندات في ملف بصيغة pdf لا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

- الضغط على تقديم طلب الحجز تظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئي، ولن يتم الحجز النهائي للوحدة السكنية إلا بعد تحويل مبلغ (جدية الحجز + مصاريف الدراسة)، كما هو وارد في شروط التقديم خلال فترة الحجز، ويظهر بذات الصفحة قائمة طلبات الحجز الخاص بالمتقدم.

- يظهر في جدول الطلبات البيانات التي تم إدخالها وكود الحجز لاستخدامه.

- عند سداد التالي: سداد مصاريف دراسة الطلب، وسداد مبلغ جدية الحجز المدون بكراسة الشروط.