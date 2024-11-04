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الرياضة - 09:10 - سعر الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.. مفاجاة في عيار 21 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:10 - سعر الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.. مفاجاة في عيار 21 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:10 - سعر الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.. مفاجاة في عيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3780 للبيع، 3760 للشراء.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكننكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحة عند مستوى 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية في صباح التعاملات ليسجل 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 في صباح التعاملات ليسجل 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات ليسجل 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حافظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره خلال التعاملات الصباحية ليسجل 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

واستقر سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الصباحية عند مستوى 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في صباح التعاملات نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجلت أسعار أوقية الذهب صباح تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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