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الرياضة - 11:51 - أودينيزي يضرب كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:51 - أودينيزي يضرب كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:51 - أودينيزي يضرب كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:51 مساءً - حقق أودينيزي فوزا ثمينا علي ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب داتشيا ارينا في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي أودينيزي كل من لورينزو لوكا في الدقيقة 38 وكينان ديفيس في الدقيقة 78، ولعب كالياري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد انتوان ماكومبو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أودينيزي إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويتصدر نابولي الكالتشيو الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن انتر ميلان صاحب المركز الثاني.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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