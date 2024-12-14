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بملابس مهندس بناء، أحمد سعد يفاجئ جمهور مهرجان ميدل بيست (صور) - أخبار كلمتك

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بملابس مهندس بناء، أحمد سعد يفاجئ جمهور مهرجان ميدل بيست (صور) - أخبار كلمتك

بملابس مهندس بناء، أحمد سعد يفاجئ جمهور مهرجان ميدل بيست (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - فاجأ النجم أحمد سعد جمهور مهرجان ميدل بيست بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تخفى في ملابس مهندس بناء وأثناء دخوله على المسرح لم يتعرف عليه الجمهور في البداية حتى كانت المفاجأة وكشفه عن هويته؛ ليتفاعل معه الجمهور بشدة.

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وأظهر الجمهور إعجابه الشديد بما قدمه سعد ليتحول الموقف إلى كوميديا بين الطرفين وبعدها ظهرت إطلالة أحمد سعد الحقيقية من خلال جاكت "ڤالنتينو" محدود الإصدار مرصع بسواروڤسكي قيمته 18 ألف دولار.

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وأحيا أحمد سعد حفله بمهرجان ميدل بيست بحضور كامل العدد ليقدم عددا كبيرا من أهم أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير للغاية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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