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أحمد سعد يطرب الجمهور السعودي بـ "عليكي عيون" (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - تألق الفنان أحمد سعد في حفله الغنائي الذي أحياه الليلة ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست” بالعاصمة السعودية الرياض.

وشدا أحمد سعد بباقة من أجمل أغنياته ومن أشهرها أغنية “عليكي عيون” التي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة شديدة.

 

أحمد سعد بملابس مهندس

 

وفي بداية الحفل فاجأ أحمد سعد جمهور مهرجان ميدل بيست، حيث تخفى في ملابس مهندس بناء وأثناء دخوله على المسرح لم يتعرف عليه الجمهور في البداية حتى كانت المفاجأة وكشفه عن هويته؛ ليتفاعل معه الجمهور بشدة.

 

وأظهر الجمهور إعجابه الشديد بما قدمه سعد ليتحول الموقف إلى كوميديا بين الطرفين وبعدها ظهرت إطلالة أحمد سعد الحقيقية من خلال جاكت "ڤالنتينو" محدود الإصدار مرصع بسواروڤسكي قيمته 18 ألف دولار.

 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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