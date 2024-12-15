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بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

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بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

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بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:05 صباحاً - أحيت الفنانة روبي واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في السعودية، ورفع حفلها  شعار كامل العدد. 

حفل روبي في السعودية 

وظهرت روبي خلال الحفل بإطلالة قصيرة وقدمت عددا من الأغاني، ومنهم أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كدة” وأغنية مع السلامة باي باي وغيرهم. 

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مسلسل درامي جديد لـ روبي

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة"

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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