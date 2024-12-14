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رسالة خاصة من تامرعاشور عقب فوزه بجائزتي "بيلبورد العربية" - أخبار كلمتك

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رسالة خاصة من تامرعاشور عقب فوزه بجائزتي "بيلبورد العربية" - أخبار كلمتك

رسالة خاصة من تامرعاشور عقب فوزه بجائزتي "بيلبورد العربية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - وجه المطرب تامر عاشور رسالة شكر وتقدير عقب فوزه بجائزتين من جوائز بيلبورد العربية التي اقيمت بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

المطرب تامر عاشور

وقال عاشور: الحمد لله أنا بعتبر ٢٠٢٤ خلصت على كده باستلام الجائزتين المهمتين جدا  من بيلبورد اللي بجد بشكرهم من كل قلبي " أفضل أغنية مصرية " ٢٠٢٤ وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس السنة  .. والحقيقة عندي رسالة ولازم أوضحها بشكل أتمنى تستوعبوه.

وتابع: صنّاع العمل اللي فُزت بيه "بالأرقام"  وهم شغالين عارفين كويس جدا إن حواليهم ملحنين وشعراء وموزعين جامدين.. وشاطرين ويتعملهم ألف حساب وشغالين مع أنجح النجوم في مصر على مدار سنين.. علشان كده صنّاع العمل نجحوا ودخلوا وسط الكبار "بالأعمال " علشان ‏أمْنوا باللي حواليهم ونجاحهم  

وعلى الصعيد الشخصي انا كموهوب زيي زيهم بالظبط مؤمن بكل الموهوبين والفنانين الكبار اللي حواليا أياََ كانوا بيقدموا ايه "rap” “pop “ " شعبي " المهم عنده الموهبة ولا معندوش. …. مش متخصص في المزيكا ولا مش متخصص....سيد درويش اتعلم الكتابة في سن الـ ١٠ سنوات  "فنان الشعب " و‏سيد مكاوي متعلمش أساسا .

وأوضح تامر عاشور: وعلى صعيد التمثيل مثلا  ‏يحيي الفخراني دكتور..عزت أبو عوف دكتور..أحمد مظهر كلية حربية..أحمد زكي دبلوم صناعة.. إسماعيل يس من ابتدائي خرج  . الزعيم عادل إمام كلية زراعه. انا نفسي بكالوريوس تجارة خارجية. 


‏عمرها ما كانت شرط أنا تجربتي كانت بدخولي كليه تربية موسيقية  ومتوفقتش فيها بسبب إيه مثلا تفتكروا ؟  

نسبة الغياب والله ومع ذلك لحنت فوق االـ ١٥٠ لحن لكل فناني الوطن العربي بلا استثناء ماعدا واحد بس وأنا مش قسم تأليف موسيقي ولا حاج’، وعندنا فنان كبير برضه كان عمل أعمال كتير مكسرة الدنيا  وكان خريج حقوق فبالعكس وإلا بقى كل الاساتذة المتخصصين والطلاب اللي بيدَرّسوا ويدرسوا ف الكليات والمعاهد الفنية بقوا نجوم كبار ومبقاش حد بيدَرِّس بقى!  

متابعا: محدش ودنه بتتصمم بطريقة معينة علشان دارس موسيقى.. ده اسمه تضليل. يقولوا على نفسهم  متخصصين وبيزوروا.. اه والله العظيم وانا قد حلفاني  بيزوروا نسب استماعهم وهي موجودة وباينة لكل الناس  وكأن الجمهور مبيفهمش وبيستخف بيهم ‏ويطلعوا يقللوا من اللي مش عارفين يوصلولهم ويطبلوا لزمايلهم الكبار مقاما وفنّا  قال يعني بقوا كده كبار مع بعضيهم .
 

فيما اختتم تامر عاشور رسالته بـ: ‏تضليل الناس في البرامج بأرقام وهميه وبيرتبوا كمان هم رقم كام ف السوق ومقفلين اللعبه بشكل عبقري عالآخر  واعلى اغنيه عندهم السنه دي لا تتخطى ال ٧ مليون

السؤال بقى ‏هل علشان ربنا كتب ليا النجاح السنادي ب افضل اغنيه على مستوى الوطن العربي وافضل اغنيه ف مصر يبقى انا ملك العالم ؟ او باقي الفنانين مالهمش وجود.. بما فيهم المُضلل حتى ؟ انا متأكد وعلى يقين ان ممكن بكره فنان ولا انا ولا انت سمعنا عنه يعمل عمل فني محترم وياخدها السنه الجايه وده تنافُس وده جمال المزيكا وحلاوتها انها بتتنوع وتختلف من شخص لآخر  ببصمه كل شخص موهوب مش دارس ولا متخصص.. علشان نخلق رصيد يستفيد منه الجمهور بدون تزوير في ارقام وضحك ع الدقون ف برامج..واخيرا … شوف انت بتعرف تعمل A وانا بعرف اعمل A بعرف اعمل ال ٢

 

 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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