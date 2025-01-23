مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان، بأشد العبارات العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأفاد البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بـ«فيسبوك»: «نحذر من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية، وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية».

وتابع البيان: «تشدد مصر على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى تداعيات وخيمة».