السيسي يستعرض تفاصيل إعلان ترفيع الشراكة ومذكرات التفاهم مع الصومال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:40 مساءً - الخميس 23/يناير/2025 - 03:27 م 1/23/2025 3:27:55 PM

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود:"إننا هنا اليوم، لإطلاق عهد جديد من التعاون العميق، حيث وقعت وأخى الرئيس حسن شيخ محمود، إعلانا سياسيا مشتركًا، لترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.. بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية، وثقافية، واقتصادية أخرى.. حيث يقضى الإعلان، بإجراء مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة، لمتابعة مجمل تطورات العلاقات بين بلدينا، واستشراف إجراءات تعزيز التعاون فى مختلف المجالات".

وأصاف الرئيس السيسي:"كما يسعدنى أن أشهد اليوم - مع رئيس الصومال - مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتى الخارجية فى مجال التدريب الدبلوماسى.. فضلا عن اتفاق تبادل الإعفاء من تأشيرات الدخول، لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية من بلدينا، بما يعزز من آليات المشاورات والتنسيق السياسى، بين مصر والصومال".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.

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