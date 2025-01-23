هندسة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني محلياً في تصنيف التايمز 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:26 مساءً - أعلن الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، عن تحقيق إنجاز جديد للكلية، حيث حصلت الجامعة على المركز الثاني بين الجامعات المصرية في تخصص الهندسة، وجاءت في الترتيب 501-600 عالمياً وفق تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات العلمية (THE 2025 Subject Ranking).

وأشاد هليل بالجهود البحثية المتميزة التي بذلها علماء الكلية، والتي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بمكانتها بين التصنيفات العالمية. وأكد أن هذا الإنجاز، الذي تحقق بعد حوالي 20 عاماً من تأسيس الكلية، يعكس تميزها البحثي ورؤيتها الطموحة لتكون مركزاً رائداً للتميز في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى اهتمام الكلية بتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي، من خلال توفير إمكانيات متقدمة في المعامل البحثية التي تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية على مستوى العالم. كما تسعى الكلية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق إنجازات مستمرة في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وأضاف هليل أن هذا الإنجاز يعزز من سمعة جامعة كفر الشيخ محلياً ودولياً، ويؤكد على الدور المحوري للكلية في تطوير المهارات الهندسية لدى الطلاب وإعداد جيل جديد من الباحثين قادر على مواجهة تحديات العصر وابتكار حلول علمية وتقنية تخدم المجتمع.

وأثنى عميد كلية الهندسة على الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة بقيادة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، و الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مؤكداً أن هذا النجاح يمثل تتويجاً لهذه الجهود المشتركة.