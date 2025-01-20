وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة العريش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 04:16 مساءً - عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية بمقر كلية الطب بجامعة العريش. حضر الاجتماع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بتطوير المنظومة الطبية وتوسيع خدماتها، مشيرًا إلى إنشاء كلية ومستشفى جامعي في كل محافظة، خاصة الحدودية، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة. وأوضح أن الجهود الحالية لإنشاء مستشفى جامعي في جامعة العريش تشمل مساحة 50 فدانًا، بالإضافة إلى تخصيص 17 فدانًا لإنشاء جامعة تكنولوجية، مشيدًا بدعم القيادة السياسية لهذه المشروعات.

كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث المستشفيات الجامعية بتقديم برامج تعليمية وتدريبية مكثفة وتوفير أحدث التقنيات، مثمنًا جهود جامعة العريش في تقديم الدعم الطبي لأهالي غزة. وهنأ الوزير أهالي غزة بنجاح مصر في تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكدًا استمرار الدعم المصري في توفير الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن خطة تقديم الخدمات الصحية لأهالي غزة تشمل مراحل عدة، بدءًا من استقبال الحالات في مستشفيات شمال سيناء وتجهيز مستشفيات إقليم القناة والقاهرة الكبرى لاستيعاب الحالات الحرجة. كما أشار إلى جاهزية الأطقم الطبية الجامعية لدعم مستشفيات وزارة الصحة عند الحاجة.

من جانبهم، أكد رؤساء الجامعات التزام المستشفيات الجامعية بتقديم الدعم الطبي للأشقاء في غزة، مشددين على دورها الحيوي في مواجهة الأزمات وتقديم الرعاية الصحية