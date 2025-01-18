وزير التعليم يوجه بإرسال لجنة غدا للتحقيق بواقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:20 مساءً - وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة من الوزارة غدا الأحد إلى إحدى المدارس، للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.