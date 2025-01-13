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مدرسة تردام دي سيون تكشف حقيقة انتحار الطالبة ريناد عادل - أخبار كلمتك

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مدرسة تردام دي سيون تكشف حقيقة انتحار الطالبة ريناد عادل - أخبار كلمتك

مدرسة تردام دي سيون تكشف حقيقة انتحار الطالبة ريناد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:41 مساءً - انتحار طالبة بالصف السادس الابتدائي.. كشفت «نوتردام دي سيون» بمحافظة الإسكندرية، حقيقة انتحار الطفلة ريناد عادل بالصف السادس الابتدائي، معربة عن استيائها الشديد من الأنباء المغلوطة المتداولة.

انتحار طالبة بالصف السادس الابتدائي

أصدرت مدرسة نوتردام دي سيون بمحافظة الإسكندرية، بيانًا عن حادثة الطفلة ريناد عادل، ردًا على كافة الأنباء الواردة والمنتشرة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سبب انتحار الطالبة.

المدرسة توضح سبب انتحار الطالبة ريناد عادل

تداول معلومات حول سبب وفاة الطفلة

وقالت المدرسة في بيانها: «تعرب إدارة المدرسة عن استيائها الشديد من تداول معلومات غير دقيقة في منشور الهدف منه مواساة أهل التلميذة المتوفية ورثائها في موقف إنساني حزين.

التأكد من صحة المعلومات

وتابعت: «نهيب بالجميع تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لما في ذلك من أثر نفسي سلبي على أهل التلميذة المتوفية وزملائها، ونرجو احترام مشاعر الجميع في هذا الظرف الأليم».

المدرسة تنعي وفاة الطالبة ريناد عادل

ونعت مدرسة نوتردام دي سيون بمحافظة الإسكندرية، وفاة الطالبة ريناد عادل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «تتقدم الأخت محبة واصف، وراهبات كلية نوتردام دي سيون، وجميع معلمات ومعلمي الكلية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة ريناد عادل الطالبة بالصف السادس الابتدائي التي وافتها المنية صباح اليوم».

المدرسة تنعي انتحار الطالبة ريناد عادل

وتابعت: «نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، صلاة الجنازة في مسجد الصحابة بعد صلاة العصر».

طالبة تنتحر بسبب التنمر

وأنهت الطفلة ريناد عادل، طالبة بالصف السادس الابتدائي، حياتها بالقفز من نافذة بيتها من الطابق الثامن، تاركة رسالة مؤثرة تكشف فيها عن سبب الانتحار، موضحة أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية بسبب التنمر.

طالبة تنهي حياتها بسبب التنمر

وأكدت أسرة الطفلة ريناد عادل، أنها كانت تعيش فترة مليئة بالضغوطات النفسية، بسبب المضايقات التي تعرضت لها من قبل زميلاتها في المدرسة، مما أدى لتدهور حالتها النفسية ودفعها لاتخاذ قرار الانتحار.

الطالبة ريناد عادل

تحرير محضر بالواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأمرت النيابة العامة ببدء التحقيقات والسماع لأقوال أهل الطفلة وزميلاتها، للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذا الحادث المروع.

خطاب يوضح سبب الوفاة

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطفلة كتبت خطابًا قاسيًا لوالدتها، تكشف فيها عن ألمها النفسي الشديد نتيجة التنمر المستمر والمتزايد من زميلاتها في المدرسة، موضحة بالخطاب أسماء الطالبات المتسببات في معاناتها، وتم تكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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