ارتفاع الحرارة وانتشار الشبورة.. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الثلاثاء 14يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:16 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 14 يناير 2025، مشيرة إلى استقرار الأجواء على جميع أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت الهيئة حالة الطقس غدا، متوقعة أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات، بينما تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا الثلاثاء 13 يناير 2025

وأكدت الأرصاد، على سيطرة الشبورة المائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذلك نبهت على سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وقدمت الأرصاد عدة نصائح لقائدي المركبات وهي: «ترك مسافات آمنة بين السيارات، تهدئة السرعة، فتح النوافذ قليلاً لمنع تجمع بخار الماء، والتوقف عن القيادة فورًا في حالة انعدام الرؤية، وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي».

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- درجة الحرارة في القاهرة العظمى 24، الصغرى 14.

- درجة الحرارة في الوجه البحري العظمى 24، الصغرى 14.

- درجة الحرارة في السواحل الشمالية: العظمى 22، الصغرى 09.

- درجة الحرارة في شمال الصعيد العظمى24، الصغرى 09.

- درجة الحرارة في جنوب الصعيد العظمى28، الصغرى 13.