تحديد موعد الديربي المؤجل بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، موعد مباراة الديربي المؤجلة بين إيفرتون وليفربول، على ستاد جوديسون بارك.

وكان الموعد الأصلي للمباراة، هو السبت 7 ديسمبر الماضي، ولكنها ألغيت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتسببت العاصفة "داراج" في اضطرابات في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصدار تحذير من الطقس في مقاطعة ميرسيسايد يوم المباراة.

الموعد الجديد لمباراة إيفرتون ضد ليفربول

وقررت رابطة البريميرليج، إقامة المباراة يوم الأربعاء 12 فبراير المقبل، بعد تأجيلها بسبب العاصفة "داراج".

من ناحية أخرى، ستقام مباراة ديربي الدور الثاني لموسم 2024-25، في أنفيلد، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمرتبة 16 برصيد 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.