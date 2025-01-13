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أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:10 مساءً - استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات الاثنين 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 323 ريالا.

 

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 283 ريالا.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 243 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2276 ريالا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.


وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2686 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 2697 دولار للأونصة، ولكنه لم يستطيع حتى الآن اختراق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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