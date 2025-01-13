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بعد اجتماعه مع أبوريدة، حسام حسن يضع شرطا لمواجهة كوريا وديا - أخبار كلمتك

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بعد اجتماعه مع أبوريدة، حسام حسن يضع شرطا لمواجهة كوريا وديا - أخبار كلمتك

بعد اجتماعه مع أبوريدة، حسام حسن يضع شرطا لمواجهة كوريا وديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:00 مساءً - وافق حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل مبدئي على العرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لخوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية نهاية العام الجاري. 

ووضع حسام حسن شرطا لخوض المباراة بشكل نهائي، وهو أن يتم التنسيق مع الاتحاد الكوري الجنوبي بشأن موعد المباراة، وأن تقام في أحد دول الخليج على هامش التجمع الأخير للفراعنة قبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025. 

ودية ثانية أمام اليابان بأجندة نوفمبر 2025

وأفاد مصدر مطلع لـ “كلمتك” أن اتحاد الكرة سيتواصل مع نظيره الياباني من أجل استغلال الزيارة التي يقوم بها الفراعنة إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض ودية أخرى أمام المنتخب الياباني في أجندة نوفمبر المقبل.

وفد السفارة الكورية يزور اتحاد الكرة

واستقبل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الأسبوع الماضي، وفدا من سفارة كوريا الجنوبية فى مصر يضم روه سوه يونغ وأهن تشانغ كيون سكرتيرا السفارة، فى حضور الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

تأتي الزيارة بمناسبة مرور 30 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية - الكورية الجنوبية، والعمل علي مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم بين الطرفين.

منتخب كوريا الجنوبية، كلمتك

2025 عام كرة القدم المصرية الكورية

وتطرق الدكتور عزام مع الوفد الكوري الجنوبي خلال الاجتماع، لأن يتم التنسيق ليكون عام 2025 هو عام كرة القدم المصرية - الكورية الجنوبية على مستوى الناشئين والشباب والكرة النسائية والمدربين بهدف إعداد كوادر جديدة، ويختتم العام بمباراة تجمع بين المنتخب الأول للبلدين على أن يتم التنسيق بشأن موعدها مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم وفقا لمواعيد وارتباطات المنتخب والأجندة الدولية الخاصة به.

مباريات ودية بين منتخبات الشباب والناشئين في البلدين

وتم الاتفاق على أن يتولى علاء نبيل تحديد المواعيد الخاصة بالمباريات التي تجمع منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية بين البلدين، بجانب وضع برنامج وخطة بين لجنة الحكام في الاتحادين لتبادل الخبرات والمحاضرات والندوات بين الطرفين.

وفى ختام الاجتماع، تبادل الدكتور مصطفى عزام والوفد الكوري الدروع التذكارية تأكيدًا علي عمق العلاقات والتعاون المستمر بين الطرفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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