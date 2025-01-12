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طريقة حجز الكشف الطبي عبر كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط مباشر - أخبار كلمتك

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طريقة حجز الكشف الطبي عبر كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط مباشر - أخبار كلمتك

طريقة حجز الكشف الطبي عبر كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط مباشر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 10:50 صباحاً - طريقة حجز الكشف الطبي.. أتاحت وزارة الصحة والسكان، رابطا سريعا لحجز كشف كارت الخدمات المتكاملة 2025، والذي يتم توفيره لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تعاملاتهم مع مختلف المؤسسات الحكومية،

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة 2025 يحمل العديد من المزايا سواء في التوظيف أو الحصول على سيارة أو وحدة سكنية من الوحدات التي تُعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بين الحين والآخر.

كارت الخدمات المتكاملة

خطوات حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

-الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

-الضغط على قسم أخبارنا

-اختيار رابط الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو الدخول مباشرة عبر الرابط المخصص من هنــــــــــــا.

-الضغط على أيقونة حجز موعد الكشف الطبي.

-إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة في نموذج طلب الكشف الطبي.

-بعد إتمام التسجيل، اضغط على حفظ البيانات.

- ستصلك رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل تحتوي على موعد الكشف الطبي ومكانه، أو يمكنك الاستعلام عن الموعد عبر نفس الموقع.

كارت الخدمات المتكاملة

كيفية الاستعلام عن موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، يجب التحقق من موعد الكشف الطبي من خلال الخطوات التالية:

-زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.

-اختيار أخبارنا.

-الضغط على رابط «الكشف الطبي لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة»، أو الدخول عبر الرابط المباشر من هنـــــــــــا.

-اختيار استعلام.

-إدخال الرقم القومي الخاص بك.

-الضغط على بحث لعرض تفاصيل الموعد.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة خدمة حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا لتيسير الإجراءات على ذوي الإعاقة، ولذلك احرص على إدخال البيانات بدقة واستكمال الأوراق لضمان الحصول على البطاقة والاستفادة من جميع مزاياها.

كارت الخدمات المتكاملة

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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