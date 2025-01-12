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التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا في الفيوم وتكثف جهودها لمواجهة الكيانات الوهمية - أخبار كلمتك

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التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا في الفيوم وتكثف جهودها لمواجهة الكيانات الوهمية - أخبار كلمتك

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا في الفيوم وتكثف جهودها لمواجهة الكيانات الوهمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 10:50 صباحاً - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة تدعى "التحرير الدولي للتدريب وتنمية الموارد البشرية" في الفيوم، بعد ثبوت ممارستها أنشطة تعليمية وهمية دون ترخيص.

وادعت المنشأة التي اتخد قرار بغلقها، قبول الطلاب بمجموع 50% أو أكثر للدراسة في مجالات متعددة، مع تقديم وعود زائفة بشأن شهادات معتمدة وتغيير المسمى الوظيفي.

ووجّه الوزير الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ القرار ومنع المنشأة من استئناف أنشطتها. كما أشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في مداهمة الكيانات الوهمية، مشددًا على تكثيف حملاتها لضمان حماية الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى استمرار مراقبة الأنشطة التسويقية لهذه الكيانات عبر مواقع التواصل، مع رفع تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن الوزارة تنشر قوائم بالمؤسسات التعليمية المعتمدة والكيانات الوهمية المضبوطة عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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