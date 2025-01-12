التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا في الفيوم وتكثف جهودها لمواجهة الكيانات الوهمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 10:50 صباحاً - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة تدعى "التحرير الدولي للتدريب وتنمية الموارد البشرية" في الفيوم، بعد ثبوت ممارستها أنشطة تعليمية وهمية دون ترخيص.

وادعت المنشأة التي اتخد قرار بغلقها، قبول الطلاب بمجموع 50% أو أكثر للدراسة في مجالات متعددة، مع تقديم وعود زائفة بشأن شهادات معتمدة وتغيير المسمى الوظيفي.

ووجّه الوزير الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ القرار ومنع المنشأة من استئناف أنشطتها. كما أشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في مداهمة الكيانات الوهمية، مشددًا على تكثيف حملاتها لضمان حماية الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى استمرار مراقبة الأنشطة التسويقية لهذه الكيانات عبر مواقع التواصل، مع رفع تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن الوزارة تنشر قوائم بالمؤسسات التعليمية المعتمدة والكيانات الوهمية المضبوطة عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور.