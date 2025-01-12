نماذج استرشادية لامتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 10:50 صباحاً - نماذج امتحانات نصف العام 2025.. مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن رابط وطريقة الحصول على نماذج امتحانات نصف العام 2025 لطلاب لشهادة الإعدادية.

نماذج امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية

أتاحت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة، نماذج امتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية، للتعرف على طريقة صياغة الأسئلة والإجابة عليها، ونظام الورقة الامتحانية في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم.

وأكدت المديرية، أن نماذج امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية، تحتوي على أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة امتحانات نصف العام 2025 الرسمية.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديرية، أنه تم إعداد النماذج الاسترشادية لامتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية، وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وتم صياغتها بأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية على موقع الوزارة

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج استرشادية لطلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الأول، لموافاة الطالب بطريقة صياغة الأسئلة وطريقة الإجابة عليها ومواصفات الورقة الامتحانية.

رابط الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النماذج الاسترشادية لامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، من خلال الدخول على موقعها الرسمي الإلكتروني، عن طريق الــضــغـــط هــنـــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

- الضغط على أيقونة المنصات التعليمية.

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة الإعدادية.

- اختيار الصف الثالث الإعدادي.

- اختيار نماذج استرشادية.

- تظهر كافة النماذج لكافة المواد.

نماذج امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية اللغة العربية

نماذج امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية اللغة الإنجليزية

نماذج امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية التربية الدينية

نماذج امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العلوم

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.